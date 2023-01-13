日本迷途鯨魚「淀醬」死亡 大阪市府研討如何處置

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本大阪灣淀川出海口9日發現迷途鯨魚，被日本網友暱稱為「淀醬」，但今天觀察「淀醬」沒有噴水和動作，專家確認已經死亡。大阪市政府表示，將研討後續處置。

專家研判應該是抹香鯨的迷途鯨魚「淀醬」1月9日上午被發現的位置是阪神高速灣岸線中島休息區南方約350公尺海域。

「淀醬」隔天雖然往西南方移動約100公尺，但之後位置幾乎沒有改變，只有不時會噴水或擺動尾巴。專家指出，如果就這樣一直待在原地不動，恐怕會因為壓力而造成體力衰弱。

日本放送協會（NHK）報導，今天發現「淀醬」沒有動靜後，大阪市水族館「海遊館」的專家上午搭乘橡皮艇前往近處觀察，結果發現「淀醬」已經沒有呼吸，確認死亡。

最終確認「淀醬」的身長約15公尺，是生活在深海的抹香鯨。

專家表示，由於大阪灣水深非常淺，因此出現抹香鯨相當罕見。這條鯨魚可能因為某種原因喪失方向感，因而迷路。

大阪市表示，如果鯨魚被冲上沙灘或在淺水區死亡，政府將對魚屍進行處理，但像這種迷路誤入內灣並在海中死亡的情況則沒有特別規定。大阪市將徵詢專家意見，研討處置措施。

產經新聞報導，大阪海洋研究所太地事務所所長石川創表示，「淀醬」迷路來到大阪灣時依舊活著，卻在短時間內死亡，這種案例相當罕見，研判牠的體內可能有某種異常，才會導致牠這麼快死亡，透過專家的早期病理學調查，應能釐清「淀醬」的迷路原因。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120113