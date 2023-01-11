迷路鯨魚「淀醬」停留日本大阪灣逾兩天 專家憂體力將日漸衰弱[影]

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（中央社東京11日綜合外電報導）今年1月9日上午在日本大阪灣淀川出海口被發現體長約8公尺的「迷路鯨魚」，經過整整兩天，到今天上午的位置幾乎無明顯移動，引發外界關注，日本專家對可能發展有不同見解。

日本讀賣新聞報導，專家認為應該是抹香鯨的「迷路鯨魚」，被日本網友暱稱為「淀醬」，1月9日上午被發現的位置是阪神高速灣岸線中島休息區南方約350公尺海域。

「淀醬」1月10日雖然往西南方移動約100公尺，但大阪海上保安監部今天上午7時左右透過巡邏船進行確認時，發現跟10日的位置幾乎沒有改變。目前可以看到「淀醬」不時會噴水或擺動尾巴。

東京海洋大學名譽教授加藤秀弘說，從鯨魚背鰭特徵等來看，「淀醬」應該是抹香鯨。

加藤說，抹香鯨從春季到秋季會潛入深海捕食烏賊等食物，然後貯存在皮下及內臟脂肪，因此可以一、兩個月不進食。

鯨魚可以透過發出像潛艦聲納般的音波，來掌握自己所在的位置，但如果在水深較淺的場所就有困難。

加藤說，這頭鯨魚有可能無法掌握自己所在位置，雖然現在看似健康，但如果就這樣一直待在原地不動，恐怕會因為壓力而造成體力衰弱。

朝日新聞報導，2009年5月也有一頭體長約16公尺的抹香鯨游進日本和歌山縣田邊市內之浦灣，並在20天後自行游返太平洋。

對大阪灣生態環境相當熟悉的大阪市立自然史博物館研究員鍋島靖信說，鯨魚在外海因為浪高，體力容易被消耗，所以推測這次「淀醬」也是停在類似海域的原因，「可能淺灘浪低可以讓身體獲得休息」。

鍋島說，不觀察一個星期左右，就無法得知「淀醬」呼吸樣貌等變化；等到體力恢復後，有可能就會自行游回大海。

因此，他認為不需用人為方式將「淀醬」趕出大阪灣，現在應該靜靜觀察就好。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120111