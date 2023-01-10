迷途鯨魚引發關注 日本網友集氣盼重返大海

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本大阪灣淀川出海口附近，有民眾在9日上午目擊到疑為抹香鯨的「迷途鯨魚」，但直到今天下午幾乎還待在相同位置，貌似虛弱。網友紛紛發文集氣盼鯨魚能順利重返大海。

日本富士新聞網、日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，鯨魚所在海域離大阪市「日本環球影城」約2公里，從1月9日上午被發現後至今已經超過30小時，不少民眾前往淀川出海口附近的公園觀看，對鯨魚一直停留在原地未能出海表示擔憂。

日本網友在社群網路將這頭鯨魚暱稱為「淀醬」，取自牠被發現的淀川，並紛紛留言為「淀醬」加油。

帶著家人特地到「淀醬」所在海域附近觀看的一名女性說，這種場景一生可能只有一次；也有不少網友說，「希望淀醬加油」。

大阪海上保安監部已派遣巡邏船在旁監看，避免鯨魚游往河川上游，或是跟其他船隻發生碰撞，目前的作法是在旁守護，希望「淀醬」能靠自己的力量重返大海。

日本國立科學博物館動物研究部研究主管田島木綿子說，研判這頭鯨魚是抹香鯨，「大阪灣平常不會出現抹香鯨這種類的鯨魚」。

抹香鯨具有社交性，一般來說大多會群體行動；不過，不知是否因為這頭鯨魚被發現的地方水位較淺，可看到鯨魚幾乎完全沒有游動。

「淀醬」從1月9日被發現以來，雖然可看到大約每隔5分鐘會噴水一次，位置幾乎沒有改變。

外界好奇的是，「淀醬」為何會來到淀川出海口附近？東京海洋大學名譽教授加藤秀弘說，「可能是在高知縣室戶岬海域一帶跟群體走散，然後因為某種理由失去方向感而迷路」。

至於「淀醬」的健康狀況，加藤說，鯨魚如果身體衰弱的話會變為橫躺，從目前還會噴水來看並非太過衰弱。

不過，加藤也說，淀川沒有鯨魚的食物，一直待在水深較淺的地方也會累積壓力，「未來有變得衰弱的可能性，狀況相當嚴峻」。

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北海道大學水產科學研究院教授松石隆說，「不能排除這頭鯨魚因為海上風暴導致體力消耗，為了順暢呼吸而暫時躲入大阪灣內的可能性」。

松石隆說，就算這頭鯨魚屬年輕個體，但體長8公尺的鯨魚重量可能接近10公噸，貿然接近相當危險。鯨魚能將吃下的食物儲存在肚子內，空腹一段時間不會危及生命，「現在重要的是不要去驚動牠」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120110