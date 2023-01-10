疑抹香鯨誤入大阪灣 日方：只能等待游回大海

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日本大阪灣淀川出海口附近，1月9日上午被民眾目擊到疑為抹香鯨的鯨魚。（圖取自MBS NEWS YouTube頻道網頁youtube.com/@mbsnews）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本大阪灣淀川出海口附近，1月9日上午被民眾目擊到疑為抹香鯨的鯨魚，到今天上午的位置幾乎沒有變化且看似衰弱，日方表示，目前只能等待這頭誤入的抹香鯨自行游回大海。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳表示，這頭鯨魚長度約8公尺，已出動小型船在旁監看；從NHK在直升機上拍攝畫面來看，可以看到鯨魚噴水同時在海面上游動的樣子。

位於大阪港區的水族館「海遊館」負責人說，這頭誤入大阪灣的鯨魚，從擁有四方型大頭等特徵來看，研判應是抹香鯨，在大阪灣這種引人注目的海域現蹤相當罕見，有可能是在覓食過程中誤入。

MBS NEWS報導，海遊館負責人說，雖然數年一次可在大阪灣目擊到鯨魚出沒，但幾乎沒有在淀川出海口被目擊過。

讀賣新聞報導，這頭誤入的抹香鯨到今天上午幾乎一直停留在9日被目擊到的海域且看似衰弱，大阪海上保安監部表示，抹香鯨擺動頭部次數較9日來得少。

日本推特上已有網友用「淀醬」暱稱這頭鯨魚，不少大阪市民也表示希望相關單位能幫助「淀醬」。

日本水產廳表示，如果是鯨魚在沙灘上擱淺等狀況，根據相關規定可以採取相應作為；但像這次游入港灣內的情況，如果前去營救有無法預期鯨魚動作、恐發生事故的危險性，所以目前只能等待這頭抹香鯨靠自己的力量返回大海。

日本電視台報導，到現場觀看鯨魚的民眾說，非常令人擔心，希望能看到鯨魚早日離開此處充滿活力的樣子。

大阪海上保安監部將持續在旁監看鯨魚，並預定跟大阪港灣局等單位商議後續因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120110