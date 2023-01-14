日本大學入學共同測驗 警方動員防痴漢及刑案

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本年度「大學入學共同測驗」今天登場，由於去年東京大學考場曾發生砍人事件，警視廳今年不敢大意，除了在重點考場部署警力外，也對電車上針對考生的「痴漢行為」加強戒備。

日本TBS電視台報導，日本今天起一連兩天在全境679處考場舉行「大學入學共同測驗」。今年有51萬2581人報考，較去年減少1萬7786人。

去年發生考生等3人遭砍傷的東京大學考場，今天可以看到不少考生在警視廳強化戒備的情況下，面帶緊張表情步入考場。

有考生說，雖然去年發生事件讓人覺得有點可怕，但沒問題，「（看到警察）讓人安心」。

去年也發生試卷內容透過智慧型手機外流事件，今年為防範作弊，各考場考生試前都在監考人員要求下關閉手機電源，收進各自背包內。

在防疫部分，考生如果是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）密切接觸者，只要符合PCR篩檢陰性或無症狀等條件，就可以在獨立考場應試；不過，因為共同測驗可以在兩週後補考，大學入學測驗中心呼籲，考生若身體不適勿勉強應試，可以參加補考。

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另外，面對日本社群網站上不斷有人留言煽動「痴漢行為」（色狼行為），警視廳今天起也在東京都內的車站及電車車廂內部署警力，強化對痴漢行為的戒備。

日本放送協會（NHK）昨天報導，有網友抓準考生前往考場應試不能遲到，因此不敢叫人抓色狼的心態，以及穿著制服很容易辨識的特點，在推特留下「共同測驗是最適合痴漢的日子」、「共同測驗當天是痴漢的好機會」等惡質言論，引發外界關注。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120114