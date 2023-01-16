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牙買加查獲歷來最大宗古柯鹼走私 市價逾24億

2023/1/16 16:52
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（中央社金斯敦16日綜合外電報導）牙買加當局說，在金斯敦港（Kingston）1艘貨輪上查獲價值約8000萬美元（約新台幣24億2332萬元）的古柯鹼。這是牙買加歷來最大的毒品查緝案件之一。

路透社報導，牙買加警察部隊（Jamaica Constabulary Force）14日晚間發布聲明說，官員發現這批貨物藏在1艘來自南美洲的貨輪內，估計市價為8000萬美元。

警方說，搜查貨輪發現逾1500公斤的古柯鹼。牙買加國防軍（Defence Force）在單獨的聲明中說，這些毒品分裝成1250個包裹，分別裝在50個袋子內。

跨國犯罪組織長期以來一直將牙買加作為運送武器和毒品的轉運站，包括向北美洲和歐洲運送古柯鹼。

牙買加國防軍說，將繼續打擊那些試圖「以合法貨輪作為掩護、利用牙買加在世界貿易中的地緣戰略重要性」從事不法的犯罪分子。

警方和國防軍都沒有公布這艘被查獲載有古柯鹼船隻的名字，也沒有逮捕任何人。

去年10月，國際刑警組織（Interpol）說，牙買加當局查獲創紀錄的500公斤古柯鹼，價值約2500萬美元，這批毒品原本計劃以1架私人飛機運往加拿大。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120116

#牙買加
#牙買加國防軍
#金斯敦港
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