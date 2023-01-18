俄瓦格納傭兵創辦人指責總統辦公廳遲不關YouTube

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）地位日益突出的俄羅斯民間傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin），今天批評克里姆林宮辦公廳，未能封殺美國擁有的影音分享平台YouTube。

路透社報導，普里格津在社群平台Telegram張貼聲明說，「YouTube是我們這個時代的資訊瘟疫」；並在沒有提出證據的情況下指稱，這個平台有40%的影音「帶有政治用意，而且矛頭指向俄羅斯」。

自俄軍去年2月入侵烏克蘭以來，俄國一直打壓外國媒體。普里格津說，YouTube在俄羅斯尚未遭查禁的原因有二，其一是據說，這個平台對平民百姓而言不可或缺；其二也是主要原因在於，總統蒲亭的辦公廳反對這麼做。

他說：「位於老廣場的總統辦公廳有許多人只想著一件事：要是俄羅斯儘快戰敗就好了，要是美國人儘快過來管理我們就好了。」

「在我看來，反對關閉YouTube的人都是他們人民和國家的叛徒，是俄羅斯先前和未來世代的叛徒。他們住在海外，出國度假，在海外養育子女並宣稱擁有崇高價值觀，然而他們盡可能支持西方並以此為生。」

普里格津和俄羅斯政府的緊張關係13日已爆開，當時國防部宣稱已攻下烏克蘭蘇勒答爾鎮（Soledar），但絕口不提瓦格納集團扮演的角色。

普里格津對瓦格納的作用和成就遭到藐視公開表示不滿，才使國防部稍後發表更新消息，讚揚瓦格納戰士的「勇敢和無私」。克里姆林宮否認雙方有嫌隙。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120118