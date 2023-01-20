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美第3大電信業者T-Mobile遭駭 3700萬用戶資料外洩

2023/1/20 20:47（1/20 21:49 更新）
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美國第3大電信業者T-Mobile 19日表示，正在調查涉及3700萬個後付費和預付帳戶資料外洩的事件。（路透社）
美國第3大電信業者T-Mobile 19日表示，正在調查涉及3700萬個後付費和預付帳戶資料外洩的事件。（路透社）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國第3大電信業者T-Mobile今天表示，正在調查涉及3700萬個後付費和預付帳戶資料外洩的事件，並預期將為此事件承擔巨額費用。

路透社報導，擁有超過1.1億名用戶的T-Mobile表示，在1月5日發現惡意活動，且在一天內將其遏止，並補充說沒有外洩財務資料等敏感數據。

然而，T-Mobile表示，駭客掌握了一些基本客戶資料，例如姓名、帳單地址、電子郵件和電話號碼，已開始通知受影響的客戶。

T-Mobile說：「我們仍在進行調查，但惡意活動目前似乎已被完全遏止，目前沒有證據表明惡意行為者能夠破壞或損害我們的系統或網路。」

「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）發言人表示，已對這起資料外洩事件展開調查。

美國聯邦傳播委員會和T-Mobile沒有立即回應路透社就所報導的調查發表評論的請求。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120120

#T-Mobile
#路透社
#美國聯邦傳播委員會
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