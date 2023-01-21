泰國大象營添購新成員 迎接中國等各地遊客回流

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（中央社泰國普吉島21日綜合外電報導）泰國一個大象營經營者表示，由於中國開放邊境，泰國將迎來中國觀光客和世界各地遊客，已經添購6頭大象，提供從騎乘到幫大象洗澡等活動。

大象營老闆維塔尤（Wittaya Taweeros）告訴路透社，由於農曆新年後預約增加，位於度假勝地普吉島的卡馬拉大象營（Pang Chang Kamala Elephant Camp）也增加照顧大象等項目。

維塔尤說：「隨著遊客數量增加，我們新買了大象，準備迎接他們的到來。」

他還說，現在總共有25頭大象，這個營地每天可以接待300名遊客，而之前是200名。

維塔尤表示，他相信會有更多遊客前來。他說：「農曆新年後，我們已經有60%到70%的預約，來自疫情前合作過的同一家旅行社。」

觀光業是泰國經濟命脈，去年泰國取消所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施後，觀光業迅速回春。政府預計2023年將有2500萬人次外國遊客來訪，其中包括500萬來自中國的遊客。

中國重新開放國界後，為中國遊客重返泰國帶來希望。在疫情爆發前的2019年，造訪泰國的4000萬外國遊客中，中國遊客占近1/3。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1120121