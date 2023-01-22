登月第二人艾德林歡慶93歲生日 梅開4度喜上加喜

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）逾半世紀前第2位踏上月球的阿波羅11號太空人艾德林昨天歡慶93歲生日，同時也慶祝梅開4度。他在推特發文說，他和新娘子「興奮地像私奔的青少年」。

路透社報導，艾德林（Buzz Aldrin）推文說：「在我93歲生日這天，很榮幸宣布我的長期摯愛佛瑞（Anca Faur）博士和我結為連理。」艾德林的推特有超過54萬名追隨者。

這則推特發文還附上兩張身穿燕尾服的艾德林和身穿長袖新娘禮服的佛瑞照片。根據美國媒體報導，佛瑞今年63歲。

1969年7月20日美國國家航空暨太空總署（NASA）阿波羅11號（Apollo 11）任務登陸月球，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）踏出人類歷史上登月第一步，20分鐘後艾德林成為登月第2人，讓他在全球家喻戶曉並且名留青史。

根據領英（LinkedIn）網頁介紹，佛瑞擁有化工博士學位，任職艾德林創投（Buzz Aldrin Ventures）執行副總裁4年。

艾德林推文表示：「我們在洛杉磯的小型私人儀式中步入神聖的婚姻殿堂，並且像私奔的青少年一樣興奮。」

93歲的艾德林與63歲的佛瑞結婚，是他梅開4度。

受54年前登月任務盛名之累，讓這位前太空人在返回地球後不知所措。

身為前戰鬥機飛行員的艾德林因此罹患憂鬱症並且酗酒，最後他逐漸接受背負盛名的事實，開始出席各種公眾場合而聞名。他還是9本書的作者，目前依舊活躍於提倡太空探險活動。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1120122