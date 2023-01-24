美Harmony加密幣遭竊案 FBI：幕後黑手北韓駭客組織

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦調查局今天表示，去年6月美國加密幣公司Harmony跨鏈橋遭竊1億美元（約新台幣30億元），幕後黑手是北韓相關的兩個駭客組織Lazarus Group和APT38。

美國聯邦調查局（FBI）聲明表示，今年1月13日，這兩個組織利用名為Railgun的隱私協議洗錢，將去年6月竊得價值6000萬美元的乙太幣（Ethereum）漂白。

FBI表示，一部分遭竊乙太幣後來被轉到幾家虛擬資產供應商，轉換為比特幣（bitcoin）。

FBI說，北韓將竊得的虛擬貨幣洗錢漂白後，作為挹注彈道飛彈和大規模殺傷性武器計畫的資金。

去年6月，總部位於加州的Harmony表示，竊賊攻擊它的跨鏈橋產品Horizon Bridge，這種工具可讓不同區塊鏈之間的加密貨幣轉換。

路透社去年6月援引3家數位調查公司報導，Harmony公司遭駭，幕後黑手很可能就是北韓駭客。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1120124