幣安投資加密貨幣交易所GOPAX 重返韓國市場

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（中央社記者吳家豪台北4日電）全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）挺過去年12月擠兌危機，重新布局國際市場，宣布透過旗下產業復興計畫（IRI），完成對韓國加密貨幣交易所GOPAX的投資，幣安睽違2年重返韓國市場。

根據彭博社報導，幣安已收購GOPAX大多數股權，但未揭露詳細交易條件。

幣安發布新聞稿說明，GOPAX擁有向用戶提供法幣兌換加密資產服務的許可，去年11月GOPAX終止去中心化金融（DeFi）服務GOFi的還本付息提款，持續與當地監管機構及產業夥伴密切溝通，努力透過籌集資金，保障受影響的用戶資金安全。

幣安表示，高度認同GOPAX對於用戶的承諾，願與GOPAX攜手為韓國的加密資產投資和交易打造可持續、負責任的產業環境。幣安將對GOPAX進行投資，以實現完全擔保GoFi用戶對於所有抵押存款、包括利息的任何潛在提款要求。

幣安創辦人兼首席執行長趙長鵬說，幣安有責任保護用戶並推動整個加密資產產業良性發展。發起產業復興計畫的目的是為去年受到一系列負面事件影響、有潛力的企業提供支援，希望此次與GOPAX的合作，將進一步推動韓國加密資產及區塊鏈產業的重建和復興。

去年11月全球第2大加密貨幣交易所FTX宣告破產，其創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一，投資人對加密貨幣的興趣消退，多家公司蒙受其害；各國央行升息、經濟衰退疑慮，也導致投資人逃離風險資產，對幣圈造成壓力。（編輯：張良知）1120204