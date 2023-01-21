美檢查扣FTX創辦人212億元資產 多為羅賓漢股份

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）據美國司法部今天向法院呈報的文件，聯邦檢方本月已經查扣加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特的近7億美元（約新台幣212億元）資產，大多是股票交易平台羅賓漢的股份。

路透社報導，班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控為了償還自己的加密貨幣避險基金公司形成的負債，竊取了數以十億計美元的FTX客戶資金，但他對詐欺指控不認罪，預定今年10月面臨審判。

美國司法部本月稍早透露已查扣班克曼-佛里特的羅賓漢（Robinhood）持股，現在則提供更完整的查扣資產清單，包括他存在不同銀行帳戶的現金，以及他在加密貨幣交易平台幣安（Binance）存放的資產。

遭查扣的羅賓漢股票價值約5億2500萬美元，但這些持股所有權一直是班克曼-佛里特、FTX和已破產的加密貨幣放款公司BlockFi之間的爭議焦點。

美國司法部是在昨天進行最新這波資產查扣，包括從Silvergate銀行（Silvergate Bank）一個帳戶查扣9450萬美元現金，這些錢與FTX在巴哈馬的子公司FTX數位市場（FTX Digital Markets）有關。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120121