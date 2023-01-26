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德國北部火車爆持刀攻擊2死7傷 嫌犯遭逮捕送醫

2023/1/26 11:47（1/26 11:59 更新）
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德國北部一列區域列車今天發生持刀攻擊事件，造成至少2人喪生、7人受傷。鑑識人員在事發列車旁檢視現場。（路透社）
德國北部一列區域列車今天發生持刀攻擊事件，造成至少2人喪生、7人受傷。鑑識人員在事發列車旁檢視現場。（路透社）
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（中央社柏林25日綜合外電報導）德國警方表示，北部一列區域列車今天發生持刀攻擊事件，造成至少2人喪生、7人受傷，其他乘客合力制伏嫌犯。

法新社報導，警方發言人說，此案發生於一列在德國北部城市漢堡（Hamburg）和基爾（Kiel）之間行駛的列車，並說其中3名傷者傷勢嚴重。

嫌犯是一名33歲巴勒斯坦裔的無國籍男子，在布羅克斯特鎮（Brokstedt）車站被捕。他也受到輕傷，已送醫治療。

警方在聲明中說：「攻擊事件發生後，目擊者隨即合力制伏嫌犯，直到警方抵達布羅克斯特車站。」

警方發言人表示，犯案動機調查聚焦「所有方向」，包括嫌犯可能有極端主義或心理問題。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）稱這起攻擊是「令人震驚的消息」，並慰問「這起駭人行徑」的受害者和家屬。

德國北部什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的官員說，聯邦和地方警察持續密切合作釐清犯案動機。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1120126

#德國
#漢堡
#布羅克斯特鎮
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