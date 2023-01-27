加州華人舞廳槍擊案 市民聚集悼念死者

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）加州蒙特瑞公園市華人舞廳發生11死槍擊案，數百人昨天在案發地點聚集哀悼罹難者，面對集體傷痛。現場有高中志工協助分享訊息，社運人士舉標語要求加強管制槍枝。

洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日農曆春節除夕夜發生槍擊案，嫌犯持衝鋒槍進入「舞星大舞廳」掃射，造成11人死亡多人受傷，當中包括3名台僑，警方在現場找到42枚彈殼。

案發地點位在亞裔社群區域，又是農曆春節除夕夜，消息震撼全美。副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐松（Gavin Newsom）等政要近日先後到現場向受難者及家屬致意。

連續多日，當地社區與市政府舉辦追思活動，除了紀念罹難者，居民聚集分享事件造成的傷痛與震驚。25日晚間數百人聚集在案發舞廳外停車場，手持蠟燭、鮮花，在受難者照片前默哀。

高中生蘇菲雅（Sophia Pu）來自鄰近城市聖蓋博（San Gabriel），她與朋友組成服務團隊在現場發放越南語、西班牙語及華語印製的小卡片，提供人們聯絡方式，以聯繫當地政府提供的心理諮商管道。

蘇菲雅說，從Covid-19疫情爆發以來，她使用社群媒體串連志同道合的朋友，對社會議題採取行動，包括發起活動反對仇恨亞裔，這次希望在大規模槍擊事件中協助社區重建。

廣場另一角，有人舉標語要求加強槍枝管制。社運人士巴迪亞（Paul Cole Padilla）拿著「問題出在槍枝」看板，連兩天出現在追思會上。

巴迪亞批評，政治人物在槍擊案發生後，常表現得像宗教家或牧師，但總是避談真正問題。他認為問題在於美國槍枝氾濫。

巴迪亞說，全世界只有美國有這麼嚴重的槍枝暴力問題，因為美國的槍枝數量達4億，這個數字已超越美國人口，也就是說，每個美國人無論男女老幼，一人發一把槍還有剩。

他呼籲：「必須停止美國對槍枝的執迷，這問題一直在謀害美國人的性命，是不必要的。這些事情可以不必發生，美國可以更好。」（編輯：廖漢原）1120127

加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日發生槍擊案，造成包括台僑在內多人死傷，連日來各界在案發地點外擺放鮮花、蠟燭，追思罹難者。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月27日