美國駭入勒索軟體犯罪集團Hive 擋下39億元贖金

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FBI駭入犯罪集團Hive，擋下約新台幣39億元的贖金支付。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國官員今天宣布，聯邦調查局（FBI）駭入利用勒索軟體作案的活躍犯罪集團Hive，阻止他們的行動，拯救約300名被害人、擋下約1.3億美元（約新台幣39億元）贖金支付。

路透社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、副部長摩納可（Lisa Monaco）與聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）共同宣布，政府的駭客闖入Hive的網絡加以監控，並暗中竊走可解開遭Hive鎖住受害團體資料的數位鑰匙。

摩納可告訴媒體記者：「我們使用合法手段，對駭客使出駭客攻擊。我們用Hive的武器來對付他們。」

Hive遭到瓦解的消息，最早在今天上午傳出。當時Hive的網站內容被一段閃爍的訊息取代，當中寫道：「聯邦調查局查封了這個網站，這是聯合執法行動打擊Hive勒索軟體的一環。」

Hive是各式各樣網路犯罪集團中犯案次數最多之一，它藉由將跨國企業的資料加密鎖住來進行勒索，要求這些企業支付巨額加密貨幣來贖回資料。

美國聯邦調查局表示，與Hive有關人士的網路犯罪行為，在全球受害企業多達1300餘家，勒索得逞的贖金總額估計達到1億美元（約新台幣30億元）。

聯邦調查局在聲明中還說，被Hive鎖定的團體已增至1500家，而由於美方幹員駭入Hive的網絡，成功擋下共計約1億3000萬美元的贖金。

網路安全公司Emsisoft的加拿大研究員凱洛（Brett Callow）表示，2022年駭入美國政府組織、學校和醫療衛生單位的案子中，至少有11件與Hive有關。

凱洛在電子郵件中說：「Hive是目前最活躍的（駭客）集團之一，甚至可能是最活躍的一個。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1120127