專家：印度內部問題未改善 人口紅利恐成負擔

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（中央社記者林行健新德里29日專電）多名國際事務專家認為，印度雖享有人口紅利，但政府必須提升人口素質，解決就業率低以及貿易保護主義等問題，否則人口紅利恐成負擔。

總部設於紐約的非營利組織「評論彙編」（Project Syndicate）就印度能否依靠人口紅利一舉在經濟發展上超越中國，訪問4名國際評論人士，26日刊出訪問內容。

這篇題為「中國世紀是否將屬於印度」的評論文章，在背景說明段落指出，中國人口成長最近出現1961年以來首次下滑，印度正開始研究如何善用人口紅利，而西方國家也正尋求把供應鏈從中國遷往印度，以限制中國的科技發展。

旅美印度裔經濟學者巴德漢（Pranab Bardhan）認為，雖然外界普遍預期印度時代正在來臨，但這樣的評估卻是為時尚早，在政府未能創造足夠就業機會的情況下，印度可能非但無法享受人口紅利，反而承受人口負擔。

他補充，印度技術密集產業發展有成，如軟體、數位科技和製藥等，但印度勞動人口大多是低技術勞工，許多印度人無業或就業不足，高比例兒童營養不良，政府產業保護主義也令外國投資人卻步。

印度地緣政治與戰略專家謝蘭尼（Brahma Chellaney）指出，與中國不同，印度是在民主制度下邁向現代化的國家，不曾搶奪他國的土地與資源，也不是靠著擴張而崛起。

謝蘭尼說，印度年齡中位數是28.4歲，年輕人口快速帶動經濟成長，且估計到了2025年，全球1/5的勞動人口都在印度。但印度若想引領新世紀，必須善用低廉的勞工與西方企業搬離中國的意願，才能成為新的世界工廠。

前世界銀行首席顧問及美國耶魯大學教授高德柏格（Pinelopi Goldberg）說，印度人口年輕、比中國更接受西方價值，且有機會從地緣緊張情勢中獲益，但印度也面臨持續性貧窮、低婦女勞動參與率、污染嚴重、宗教及種族衝突等內部問題。

她指出，其他可能阻礙印度經濟起飛的因素，包括先進國家工廠自動化導致對廉價勞工需求降低、出口導向發展策略在印度「幾乎篤定會失敗」，以及難以融入全球貿易系統及供應鏈等，政府必須有決心解決這些問題。

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旅美學者兼「大國空巢」作者易富賢相信，中國的人口實際上在2018年就開始下滑，目前的實際人口遠低於官方數字，到了2050年，中國的人口可能降到10億8000萬，年齡中位數將從目前的42歲上升至57歲。

易富賢說，中國領導人不應再指望靠著人口優勢實現「民族復興」，對內專制、對外擴張的作法也難以持續，中國應改善與西方國家關係、放寬國內審查制度，以恢復社會經濟的活躍性；就印度而言，它將超越中國與美國，但需要數十年的時間才能實現。（編輯：周永捷）1120129