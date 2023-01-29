俄國遭制裁 不跟日本談判恢復南千島群島漁業協定

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯今天宣布，今年不會跟日本談判恢復一項允許日本漁民在南千島群島（Southern Kurils，日本稱「北方領土」）附近「安全作業」的協定，並稱原因是日本採取反俄措施。

路透社報導，引起日俄爭議的北方領土位於日本北海道外海，是數十年來日俄關係緊繃的核心問題。

國營俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國外交部報導：「在日本政府採取反俄措施的情況下…俄方通知東京，無法同意就執行這項協定舉行政府間的磋商。」

俄羅斯去年2月24日對烏克蘭發動侵略後，作為美國主要盟邦的日本隨即制裁數十名俄國人士和組織。

日本27日又加強制裁俄國，以回應俄國空襲烏克蘭多座城市。

有關安全作業的協定，是日俄間多個漁業協定中的一個，於1998年生效。為了防止俄羅斯當局查緝日本漁船等情況，雙方在每年進行的談判決定漁獲量、漁期、作業船隻數目及支付俄方「協力金」（協力為合作之意）等作業條件。

但俄國去年6月中止協定，日本內閣官房長官松野博一23日在記者會上說，日本將要求俄國參加年度談判，好讓今年的捕魚作業能夠展開。

但俄國外交部說，除非日本展現「尊重」，否則雙方關係不會改善。

根據俄羅斯新聞社：「要回歸正常對話，鄰邦日本應該展現對我國的基本尊重，以及對於改善雙邊關係的渴望。」

路透社無法在非上班時間聯繫上日本外務省官員，請他們置評。

蘇聯在第二次世界大戰結束時占領北方領土，兩國因這些島嶼僵持不下，尚未正式結束二戰的敵對狀態。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120129