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為化解街頭示威 秘魯總統促國會提前今年內選舉

2023/1/30 14:54
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（中央社利馬29日綜合外電報導）秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）今天再次呼籲，國會大選應提前到今年內舉行，以結束為期數週的致命抗議活動，並表示否則她將尋求憲法改革來推動提前大選。

去年12月時任秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會，以行政命令替代國會立法來統治國家，而遭國會罷黜，並在12月7日被捕。此後秘魯幾乎每天都有街頭抗議，社會動盪下，國家陷入政治危機。

秘魯監察員辦公室表示，為期7週的示威活動，在安全部隊與抗議群眾衝突中，已有48人喪生，其中包括1名警察在內。

秘魯動亂主要來自南部貧困鄉村的原住民，他們視同鄉卡斯蒂約為自己人，為了結束自身所遭遇的貧困、種族主義和不平等，他們要努力奮鬥。

國會上個月原本同意，將選舉由2026年提前到2024年4月舉行。但群眾示威仍未見緩和跡象，博魯阿爾特如今要求國會選舉應再提早至今年內舉行。這項主張在昨天被國會拒絕。

國會在昨天早上結束的全院會議中，以45票贊成、65票反對和2票棄權，否決這項提案。

國會預定30日再召開會議，以討論選舉時間表。

博魯阿爾特又說，如果國會議員拒絕將選舉提前到今年舉行，她將提案憲法改革，以便在10月進行第一輪投票，12月決選。

示威群眾則要求博魯阿爾特下台，並立即舉行大選。卡斯蒂約的支持者封鎖高速公路以示抗議，導致糧食、燃料與其他基本民生供應品短缺。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120130

#國會
#博魯阿爾特
#秘魯
博魯阿爾特
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