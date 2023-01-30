沖繩那霸機場收炸彈威脅 全日空2航班緊急停飛

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日本沖繩縣那霸機場30日上午收到炸彈威脅，2架全日空航班一度取消起飛。（共同社）

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（中央社那霸市30日綜合外電報導）日本沖繩縣那霸機場今天上午收到炸彈威脅，2架全日空（ANA）航班基於安全理由緊急取消起飛，確認無威脅之後，已於當地時間下午1時半左右復飛。

「琉球新報」報導，全日空兩架航班原訂上午從那霸機場起飛，其中一架航班已經離開登機口，卻從跑道臨時返回停機坪，合計約300名乘客受影響，整起事件無人受傷。

報導稱，受影響的全日空462航班預定飛往東京羽田機場，機上搭載約250名乘客，1204航班預定飛往福岡機場，搭載約60名乘客，兩架飛機原訂上午11時30分左右自那霸機場起飛。

全日空聲明表示，臨時取消起飛是出於「保安上原因」。但據消息透露，是因機場收到「炸彈威脅」。兩架飛機確認安全無虞後，已於下午自那霸機場起飛。

今年1月7日，一架從東京成田機場飛往福岡的捷星（Jetstar）班機據稱也因炸彈威脅緊急降落中部國際機場，所幸未有人受傷。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120130