傳半導體設備輸中禁令擴大 日本業者稱不知情

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（中央社東京30日綜合外電報導）媒體披露，美國、荷蘭和日本達成協議，擴大禁止半導體設備輸中。日本半導體製造設備和材料供應商今天表示，迄今尚未接獲政府當局關於出口禁令的消息。

路透社聯繫了日本10家晶片相關企業，其中愛德萬（Advantest Corp）、尼康公司（Nikon Corp）、昭和電工（Resonac Holdings Corp）、雷泰光電（Lasertec Corp）和信越化學（Shin-Etsu Chemical Co Ltd）等5家公司告訴路透社，他們尚未接獲日本經濟產業省任何攸關最新出口禁令的消息。媒體報導，日、美、荷上週達成協議，將力阻中國取得先進科技。

日本過去一度稱霸全球晶片製造業，如今僅占全球半導體生產約1/10，且多數製程未若台積電和三星電子（Samsung Electronics Co Ltd.）先進；因此，過去先進半導體輸中禁令未對日本造成衝擊。

然而，日本是先進半導體製造設備主要供應者；外傳華府和其他政府達成擴大半導體製造設備輸中禁令的消息，恐對日本帶來衝擊。

另外5家日本半導體製造設備和材料供應商，對於路透社詢問有關出口管制趨嚴，以及是否擔心中國報復等問題則未回應，其中一家是日本最大半導體設備製造商東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd）。

日本半導體設備製造商股價今天大多近乎持平，其中東京威力科創收漲0.68%，愛德萬下挫0.32%，尼康微漲0.16%。日股基準日經指數則收漲0.19%。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120130