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北約秘書長促韓軍援烏克蘭 尹錫悅未允諾

2023/1/30 18:28
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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格敦促韓國提供烏克蘭軍事援助，但韓國總統尹錫悅在兩人會面時僅表示會扮演與國際社會合作的角色，被解讀為韓國將維持非軍事援助的立場，目前不會提供軍援。

韓聯社報導，29日、30日訪韓的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天下午在首爾與尹錫悅會面，據總統辦公室轉述，史托騰柏格在會面時說明俄烏戰爭現況，對韓國持續協助表示感謝，並指出「容忍武力進犯的錯誤訊息不應深植國際社會」。

對此，尹錫悅回覆，韓國未來也將為協助烏克蘭民眾盡力扮演可能與國際社會合作的角色。

尹錫悅這番言論被解讀為韓國將維持非軍事援助的立場，當前不會提供烏克蘭軍事援助。

總統辦公室高層官員向媒體表示，史托騰柏格今天並未直接向尹錫悅要求提供軍事援助，「政府現在仍維持不提供武器的立場」。

韓國政府至今雖向烏克蘭提供人道、經濟支援，但表示難以對衝突中國家提供武器。

史托騰柏格今天上午在崔鐘賢學術院（Chey Institute for Advanced Studies）發表演說，敦促韓國在提供軍事援助等特定問題上挺身而出，並指出部分北約同盟國家都已決定改變原本不對衝突中國家出口武器的政策。（編輯：周永捷）1120130

#尹錫悅
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