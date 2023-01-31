教宗啟程訪問非洲中部6天 首站民主剛果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡31日綜合外電報導）天主教教宗方濟各今天展開第5次訪問非洲行程，他搭乘座機飛往剛果民主共和國（民主剛果），之後還將前往南蘇丹，為這兩個暴力活動猖獗的國家祈求和平。

法新社報導，86歲的方濟各（Pope Francis）透過升降機搭上教宗座機後，在當地時間8時28分（台灣時間15時28分）飛離羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）。

教宗座機預計於當地時間下午3時左右抵達民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）的恩吉里機場（Ndjili airport），現場將有數以千計的信眾迎接。

這將是繼1985年後首次有教宗訪問民主剛果，這個極度貧困的國家擁有近1億人口，其中4成是天主教徒。

教宗訪問民主剛果與南蘇丹的行程將持續6天，原本計劃在2022年7月進行，但因為教宗膝部疼痛而延後，膝痛也迫使他近幾個月以輪椅代步。

據傳安全考量也是教宗延後出訪的原因，而且梵蒂岡已取消原定訪問果瑪（Roma）的計畫，有數十個武裝團體活躍於果瑪所在的民主剛果東部。

教宗方濟各29日結束在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的三鐘經祈禱後說：「我心懷關愛問候那些等著我的、親愛的人們。」

「這些位於非洲大陸中心的土地深受漫長的衝突所苦。」

他對民主剛果的「武裝衝突與剝削」表達悲痛，還說南蘇丹「受多年戰爭折磨，渴望接連不斷的暴力事件能夠結束」。

民主剛果儘管礦藏豐富，卻有約2/3人民一天只能靠不到2.15美元（約新台幣65元）過活，且東部省分暴力活動猖獗。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由圖西族（Tutsi）領導的武裝團體「3月23日運動」（M23）已征服北基伍省（North Kivu）大片土地，金夏沙政府指控鄰國盧安達在背後支持M23。

民主同盟軍（Allied Democratic Forces）也曾在這個區域發動一波奪命攻擊，包括一座五旬節教派教堂本月遭到炸彈攻擊，造成14人死亡。激進組織「伊斯蘭國」（IS）稱民主同盟軍為旗下分支。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120131