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首頁 / 國際

減少依賴 Sony日美歐相機生產線自中國移至泰國

2023/2/1 13:05
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（中央社台北1日電）日媒報導，日本索尼集團（Sony）已將在日本、美國和歐洲銷售的相機生產線從中國轉移至泰國，Sony的中國工廠今後只生產面向中國市場的相機，此舉是為減少對中國的依賴。

日本經濟新聞中文網日前報導，隨著中美關係日漸緊張，Sony先是轉移了銷往美國的相機生產線，而面向日歐的相機生產線也在去年底完成轉移。

Sony原本在中國和泰國兩個生產基地生產銷往全球的相機，今後中國工廠只生產面向中國市場的相機，但仍將保留部份生產設施，以備緊急時生產銷往其他國家的相機。

Sony在全球相機市占率排名第二，僅次於日本另一個相機製造巨頭佳能（Canon）。

英國市場調研公司歐睿國際的數據顯示，Sony去年全球相機銷量約211萬台，其中9成在中國以外的市場銷售。

對於生產線轉移，Sony說，「我們依然很重視中國市場，不會從中國撤退」。Sony也將繼續在中國生產電視、遊戲機、相機鏡頭等產品，銷往其他國家。

中國為抗擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而實施的動態清零政策嚴重影響供應鏈，促使一些製造商將生產線撤出中國。

除了Sony，Canon去年也將設在中國的部份生產線移回日本。

此外，大金工業（Daikin Industries）也計劃在今年調整供應鏈，以便在缺少中國零件的情況下也能生產空調。（編輯：周慧盈/李雅雯）1120201

#Sony
#中國
#日本
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