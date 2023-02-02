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抗衡中國 美時隔30年重啟索羅門群島大使館

2023/2/2 10:40（2/2 10:55 更新）
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美國國務卿布林肯1日發布聲明表示，美國正式重啟駐索羅門群島大使館，做為華府抗衡中國、加強太平洋地區關係的一環。（中央社檔案照片）
美國國務卿布林肯1日發布聲明表示，美國正式重啟駐索羅門群島大使館，做為華府抗衡中國、加強太平洋地區關係的一環。（中央社檔案照片）
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（中央社索羅門群島首都荷尼阿拉1日綜合外電報導）時隔30年，美國今天正式重啟駐索羅門群島大使館，做為華府抗衡中國、加強太平洋地區關係的一環。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發布聲明表示，重設大使館為美國重啟「對索羅門群島人民、對我們印度太平洋地區夥伴的承諾」。

美國在冷戰過後於1993年關閉駐荷尼阿拉（Honiara）大使館，進而縮減外交人力、調整優先要務。

在索羅門與中國當年4月簽訂秘密安全協議前，華府2022年初即暗示有意重新在荷尼阿拉設立大使館。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與北京當局簽訂的這起協議，讓西方勢力憂心索羅門群島恐提供中國在太平洋的立足點。

布林肯今天在聲明補充表示，重啟大使館「鞏固我們在區域派駐更多外交人員、進一步接觸我們太平洋鄰國的努力」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120202

（中央社製圖）
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#美國
#索羅門群島
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