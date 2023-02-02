中國專家：布林肯訪中為兩國繼續交往釋信號

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（中央社台北2日電）美國國務卿布林肯即將訪華，中國專家說，布林肯此訪雖無法對中美關係帶來戲劇性改善，但可對兩國社會經濟政治繼續保持交往釋出明確信號；另有分析說，兩國關係乍暖還寒，難有實質改變。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前宣布，布林肯（Antony Blinken）將於5至6日訪問北京。這是2018年10月以來首度有美國國務卿訪中，也是美國總統拜登執政兩年多來，訪中級別最高的美國官員。

香港明報今天引述中美問題專家、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，「不要期待布林肯訪華能為中美關係帶來什麼戲劇性改善」，因為在目前國際架構下，拜登政府不會放鬆對中戰略打壓，訪問無法對中美關係帶來實質性變化，但可對兩國社會經濟政治繼續保持交往，釋出明確信號。

朱鋒也指出，世界即將走出疫情時代，中美不論如何競爭仍需共存，要對基本的交往方式、合作方向形成共識。不管彼此間存在什麼爭議，還是要啓動定期制度化的溝通，對兩國關係進行更有效的管控、止損，而不是放任走向全面的衝突和對抗。

朱鋒說，時隔5年美國國務卿再訪華，加上經過3年COVID-19疫情，雙方要談的其實很多，「如學生學者的留學，中美新聞記者的重新回來，這些都是很重要的議題，都需要具體去談」；在經濟層面，2018年以來的貿易摩擦也要繼續談。

布林肯訪中之際傳出美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能將訪台，對此，朱鋒認為，布林肯這次訪問，中美關注重點都將聚焦台灣議題。

他說，中美持續互相指責，但「兩國總是要有坦率直接的面對面交往對話，美國也不是真的想被捲入台海戰爭。中美官方溝通應該定期化、機制化，不管處於什麼狀態，中美關係如何，還是要談起來、談下去」。

另家港媒星島日報今天也刊發評論文章說，中美關係表面已經走出低谷、高層開始往來，顯示雙方希望管控危機，但兩國關係乍暖還寒，難有實質性改善。

布林肯訪華前夕，中共中央機關報人民日報發表署名文章說，美國應尊重中國的發展道路，放下圍堵遏制中國的執念，以實際行動落實「不尋求『新冷戰』，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持『台灣獨立』，也不支援『兩個中國』 、『一中一台』，無意同中國發生衝突」。

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文章指出，要求美方做到前述「四不一無意」，無疑緣木求魚；美國不可能放棄「台灣牌」，還會強化升級與台灣的關係；而荷蘭、日本加入美國限制中國晶片生產能力的聯盟，顯然是美國強化盟友關係打壓中國科技的新升級。

文章說，布林肯訪華雖難以真正改善中美關係，但兩國高層能有互動還是好事，雙方仍希望防止對抗衝突。據中國海關統計，中美2022年進出口總額達人民幣5.05兆元，創歷史新高，「這顯示中美雙方利益早已深度捆綁，『脫鉤斷鏈』談何容易」。（編輯：周慧盈/朱建陵）1120202