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非裔男遭5警毆打致死 賀錦麗籲警政改革杜絕暴行

2023/2/2 11:45（2/2 11:54 更新）
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美國田納西州曼菲斯5名員警暴力毆打一名非裔男子致死引發怒火，民眾1月28日上街抗議。（路透社）
美國田納西州曼菲斯5名員警暴力毆打一名非裔男子致死引發怒火，民眾1月28日上街抗議。（路透社）
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（中央社曼菲斯1日綜合外電報導）美國29歲非裔男子尼科爾斯1月初遭5名員警暴力毆打致死，震驚全國。美國副總統賀錦麗今天在尼科爾斯的葬禮上，率先拋出警政改革呼籲，要求國會採取行動杜絕警方暴行。

法新社報導，尼科爾斯（Tyre Nichols）的葬禮今天在田納西州曼菲斯（Memphis）的密西西比大道基督教教堂（Mississippi Boulevard Christian Church）舉行，數百人齊聚致意，包括民權運動領袖、尼科爾斯的家屬和其他警察施暴事件的非裔受害者。

賀錦麗（Kamala Harris）向眾人發表談話時說：「當我想起這個家庭所擁有的勇氣和力量時，我認為我們必須實話實說…為此，我得說這種暴力行為並不是為了追求公共安全。」

賀錦麗還說：「這個家庭失去了他們的兒子和兄弟，因為本該保護他們安全的人做出拳腳相向的暴力行逕。」

尼科爾斯1月7日疑因魯莽駕駛遭到攔檢，隨後被5名非裔員警暴力毆打並在3天後過世，在全國各地引發眾怒，這起事件也重新掀起全球對於執法暴行的熱議。

5名涉案警員均為非裔，已全數遭解雇並被控二級謀殺等罪名，隨此案調查持續進行，另有2人和3名消防員被停職。

據白宮發言人說法，美國總統拜登預計明天會晤「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）成員，討論警政改革相關立法及優先事項。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1120202

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