成長受阻 約會網站Tinder母公司裁員約8%

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（中央社達拉斯1日綜合外電報導）線上約會服務公司Match Group Inc.今天效法與日俱增的美國其他公司作法，藉裁員以控制成本；在旗下約會網站Tinder營收趨緩之際，宣布裁減大約8%人力，也就是約200名員工。

路透社報導，Match Group Inc.前一天公布了並不樂觀的季度營收預測，並將此歸因於經濟艱困、美元走強以及Tinder產品執行不佳產生了「嚴重影響」。

這家公司在電郵中說，人力精簡主要針對新人招聘等部門。裁員行動正在美國境內進行，也已在其他國家展開。

Match Group Inc.去年第4季支付了大約300萬美元遣散費和類似費用，如今表示，預期2023年還須付出這類費用約600萬美元。Match Group Inc.股價下挫7.7%。

與此同時，由微軟（Microsoft Corp.）到亞馬遜（Amazon.com Inc）等美國其他科技公司已裁減數萬名員工，以應對可能出現的經濟衰退。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120202