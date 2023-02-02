更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
繼壽司郎後日本超商也傳「打工恐攻」 店員惡作劇漏尿嬉鬧
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

奧地利驅逐4名俄外交人員 2人遭列不受歡迎人物

2023/2/2 19:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納2日綜合外電報導）奧地利外交部今天表示，4名俄羅斯外交人員將遭驅逐出境，其中2人是俄國派駐維也納聯合國機構的外交人員。

綜合法新社和路透社報導，4名外交人員中2人任職俄羅斯大使館，被列為「不受歡迎人物」，最遲必須在2月8日以前離境。另外2人則是俄國駐維也納聯合國機構的外交人員。

奧地利外交部在聲明中表示：「俄羅斯大使館的2名外交人員的行徑和他們的外交身分不符。因此依維也納外交關係公約第9條，宣布為不受歡迎人物。」

另外兩位在聯合國機構的俄羅斯代表團工作的外交人員，行為不符聯合國和奧地利之間的地主國協議。

身為中立國的奧地利驅逐外交官事件相當罕見。莫斯科去年2月入侵烏克蘭以前，奧地利和俄羅斯之間的關係密切。

2022年4月，奧地利驅逐4名俄羅斯外交人員，這是俄軍被控在基輔近郊布查鎮（Bucha）屠殺平民後，歐盟聯合協調行動的一部分。

更早之前，奧地利於2020年4月驅逐一名被控從事間諜活動的俄國外交官。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120202

#奧地利
#聯合國
#俄羅斯
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
與俄羅斯關係緊張 立陶宛籲歐盟各國勿接受俄大使