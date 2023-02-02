奧地利驅逐4名俄外交人員 2人遭列不受歡迎人物

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（中央社維也納2日綜合外電報導）奧地利外交部今天表示，4名俄羅斯外交人員將遭驅逐出境，其中2人是俄國派駐維也納聯合國機構的外交人員。

綜合法新社和路透社報導，4名外交人員中2人任職俄羅斯大使館，被列為「不受歡迎人物」，最遲必須在2月8日以前離境。另外2人則是俄國駐維也納聯合國機構的外交人員。

奧地利外交部在聲明中表示：「俄羅斯大使館的2名外交人員的行徑和他們的外交身分不符。因此依維也納外交關係公約第9條，宣布為不受歡迎人物。」

另外兩位在聯合國機構的俄羅斯代表團工作的外交人員，行為不符聯合國和奧地利之間的地主國協議。

身為中立國的奧地利驅逐外交官事件相當罕見。莫斯科去年2月入侵烏克蘭以前，奧地利和俄羅斯之間的關係密切。

2022年4月，奧地利驅逐4名俄羅斯外交人員，這是俄軍被控在基輔近郊布查鎮（Bucha）屠殺平民後，歐盟聯合協調行動的一部分。

更早之前，奧地利於2020年4月驅逐一名被控從事間諜活動的俄國外交官。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120202