Alphabet第4季營收低於預期 廣告業務縮減

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（中央社舊金山2日綜合外電報導）谷歌（Google）母公司Alphabet Inc今天公布財報，第4季營收低於分析師預期，主要是數位廣告業務在經濟走緩下艱苦支撐；這波經濟走緩，讓企業縮減支出並大規模裁員。

Alphabet的股價在2022年已經下挫約4成，今天季報出爐後，盤後交易股價下跌約4%。

第4季Google搜索和YouTube等廣告營收，由上年同期的612.4億美元降至590.4億美元，主要是廣告商為了因應通膨持續居高不下、高利率和經濟衰退疑慮，而大幅減少開支。廣告業務是Alphabet銷售最大來源。

Alphabet第4季淨利由上年同期的206.4億美元或每股1.53美元，降至136.2億美元或每股1.05美元。

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Alphabet第4季營收從上年同期的753.3億美元增至760.5億美元，根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）數據，分析師原先預期為765.3億美元。

Google是全球市占率最大的數位廣告平台，也特別容易受到線上行銷支出波動的影響。YouTube的競爭對手激增，尤其是TikTok短影音來勢洶洶，深受年輕用戶青睞。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120203