宣稱總統官邸找過算命師 韓國防部前發言人挨告

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國國防部前發言人夫勝粲對媒體說，現任政府決定總統官邸現址時曾找算命師「天公」到現場勘查，使總統尹錫悅的迷信傳聞再次甚囂塵上。韓國總統辦公室今天嚴正否認，並表示將告夫勝粲及2家媒體記者。

韓國總統辦公室今天公開澄清，總統辦公室及官邸搬遷完全是為履行大選時與國民的約定，經過無數公務員嚴密審議後進行，主張算命師介入相關決定的說法並非事實，也是對公務員、對國民的侮辱。

總統辦公室決定對就此著述的夫勝粲，以及最早報導此事的News Tomato與韓國日報兩家媒體記者提出刑事告發。韓聯社報導，總統辦公室預計今天下午向首爾警察廳提出告發狀。

根據夫勝粲接受News Tomato訪問及發布新書中的敘述，前陸軍參謀總長南泳臣去年4月1日出席活動時，在活動現場的化妝室向他表示，不久前接到下屬報告，「天公」與總統交接委員會人士一起造訪陸軍總長官邸及首爾辦公室。

夫勝粲向立場較傾向進步黨的韓民族日報表示，當時他反問，「天公蓄著長鬍鬚、還穿著道袍，那麼顯眼怎麼可能（去官邸）」，但南泳臣認為負責管理官邸的副官沒必要騙他。這些內容也收錄在夫勝粲今天出版的新書「權利與安保」中。

夫勝粲說，雖然之後還聽說其他陸軍相關人士當天同行，但他未寫入書裡，強調書中內容完全是根據他擔任國防部發言人時寫下的日記寫作而成。夫勝粲在2020年底至去年4月擔任國防部發言人，也是前任文在寅政府的最後一任國防部發言人。

「天公」是韓國一名自稱「真政、天公」的YouTuber，信仰類似道教，但又與一般道士、算命師的做法不太相同，是以己身「開悟」來回答信眾疑惑。尹錫悅競選總統時就曾被對手曝光迷信「天公」，據韓民族日報報導，「天公」曾在受訪時表示尹錫悅曾向他求教。

尹錫悅夫婦過去與巫俗人士過從甚密的傳聞不斷，先前決定搬遷總統辦公室及官邸時也被傳是考慮風水。這次再傳出「天公」造訪陸軍總長官邸說法，雖然官方大力否認，並要求提出直接或間接證明，但相關輿論仍持續發酵。

前正義黨國會議員金鐘大去年12月就曾公開主張「天公」介入官邸選址，說總統警衛處長金用鉉帶著天公到陸軍總長官邸看過一圈後，新總統官邸就改成設於原本的外交部長官邸。總統辦公室當時也駁斥這項說法為「假新聞」，以散播虛假消息毀損名義罪嫌告發。而夫勝粲曾擔任金鐘大的國會助理。（編輯：馮昭）1120203