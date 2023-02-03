更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

涉童婚罪 印度阿薩姆省逮捕逾1800名男子

2023/2/3 20:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印度古瓦哈蒂3日綜合外電報導）印度東北部阿薩姆省（Assam）警方已逮捕與未成年女性結婚和代人安排此種婚姻的1800名以上男子，展開了阿薩姆省省長沙爾馬今天所說的持續取締童婚陋習行動。

路透社報導，沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）告訴記者，警方是在昨夜展開逮捕行動，未來可能持續進行，而被捕者包括在佛寺和清真寺協助登記未成年非法結婚的人員。

他說：「童婚是兒童懷孕的主因，這又會造成母親和嬰兒死亡率偏高問題。」

不足18歲的男女結婚在印度為非法行為，但相關法律遭到公然藐視。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2020年估計，印度是全世界娃娃新娘最多的國家，約有2億2300萬名，每年有將近150萬名未成年女性結婚。

沙爾馬指出：「由穆斯林到印度教徒和基督教徒，由部落居民到茶園社群，各種信仰和社群都有男子因犯下這種令人髮指的社會罪行而被捕。」

他並說，阿薩姆省政府目前登記在案的童婚涉案嫌犯共有4004人。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120203

#沙爾馬
#印度
#阿薩姆省
沙爾馬
印度阿薩姆省掃蕩童婚 不到2週逮捕1800人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族