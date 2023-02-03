涉童婚罪 印度阿薩姆省逮捕逾1800名男子

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（中央社印度古瓦哈蒂3日綜合外電報導）印度東北部阿薩姆省（Assam）警方已逮捕與未成年女性結婚和代人安排此種婚姻的1800名以上男子，展開了阿薩姆省省長沙爾馬今天所說的持續取締童婚陋習行動。

路透社報導，沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）告訴記者，警方是在昨夜展開逮捕行動，未來可能持續進行，而被捕者包括在佛寺和清真寺協助登記未成年非法結婚的人員。

他說：「童婚是兒童懷孕的主因，這又會造成母親和嬰兒死亡率偏高問題。」

不足18歲的男女結婚在印度為非法行為，但相關法律遭到公然藐視。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2020年估計，印度是全世界娃娃新娘最多的國家，約有2億2300萬名，每年有將近150萬名未成年女性結婚。

沙爾馬指出：「由穆斯林到印度教徒和基督教徒，由部落居民到茶園社群，各種信仰和社群都有男子因犯下這種令人髮指的社會罪行而被捕。」

他並說，阿薩姆省政府目前登記在案的童婚涉案嫌犯共有4004人。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120203