日本首相秘書官歧視同婚發言惹議 遭岸田撤換

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相秘書官荒井勝喜涉歧視同性婚姻發言惹議，今天遭首相岸田文雄撤換。荒井擁有跟一般官僚不同的經歷，平步青雲速度讓同期難望項背，未料卻因失言重跌一跤。

綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、每日新聞及朝日新聞等日媒報導，荒井2月3日晚間「私下」（off the record）跟記者談到對同性婚姻看法時說，「看了也討厭，如果（同性伴侶）住在隔壁的話也討厭。雖然尊重人權與價值觀，但如果日本允許同性婚姻法制化的話，就會有人選擇離開日本」。

岸田文雄今天上午表示，荒井完全背離政府方針的發言荒謬至極，並表達會緊急考量具體因應作為；他下午前往福井縣坂井市視察時受訪說，非常深刻理解此事，所以做出解除秘書官職務的判斷，「荒井本人也表達辭意」。

首相秘書官的工作包括對首相提供政策建言、準備國會備詢稿、協調首相行程等。岸田內閣共有8名秘書官，其中2人負責政務，事務部分由出身財務省、外務省等部會的6人負責。

失言風波爆發後，日本全國性組織「LGBT法連合會」（Japan Alliance for LGBT legislation）發布聲明，批評荒井發言「思想落後」。

聲明對荒井所說的「秘書官室的大家也反對（同婚）」特別認為有問題，因為如果荒井所言為真，那就是極為嚴重的狀況，也是日本今年身為七大工業國集團（G7）輪值主席國、立場將受到國際質疑的發言，「理應聽聽首相見解」。

另外，聲明認為這次會出現荒井發言的背景，就是保護性少數者權利的立法或修法進展太過緩慢，要求國會本會期制訂禁止歧視法。

在多數官僚都畢業於東京大學的「霞關」（日本中央機關所在地），荒井的經歷別具特色。他出身神奈川縣，橫濱市公立高中畢業後一度在大型汽車公司的工廠工作，之後才在上司建議下考進早稻田大學政治經濟學部，並在1991年進入經濟產業省前身的通商產業省服務。他過去甚至留過一頭染成茶色的長髮。

經產省內部在政策思想上大致分為對立兩派，一派是希望培育或協助特定業界或個別企業的「干預派」，另一派則是設計公平制度後由市場機制運作的「制度派」。

荒井曾說「歐美不論在何處都採取干預政策，日本太過老實」，屬於立場鮮明的干預派。

當日本老字號品牌夏普公司面臨經營危機時，荒井面對台灣鴻海精密工業的併購案，曾希望透過日本官民合資的投資基金日本產業革新機構（INCJ）來重建夏普。

現年55歲的荒井曾任經產省總審議官，以及商務情報政策局長，在岸田政府2021年10月上路時被拔擢為首相秘書官，擔任岸田文膽，平步青雲程度領先同期進入經濟產業省的同事，在失言風波未爆發前，曾被看好是未來接任事務次官的可能人選。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120204