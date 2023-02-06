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秘魯反總統抗議兩月未歇 政府擴大實施緊急狀態

2023/2/6 11:32
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（中央社利馬5日綜合外電報導）秘魯政府今天擴大並延長國家緊急狀態，以因應長達兩個月之久的反對總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）示威活動。在抗議人士和安全部隊的衝突中，已有48人喪生。

根據政府公報上的公告，秘魯南部7個地區將繼續實施緊急措施，為期60天，包括馬德雷希奧斯（Madre de Dios）、庫斯科（Cusco）、普諾（Puno）、阿普里馬克（Apurimac）、阿雷基帕（Arequipa）、莫克瓜（Moquegua）和塔克納（Tacna）。

秘魯政府1月13日已將首都利馬（Lima）、卡要（El Callao）、庫斯科和普諾的緊急狀態延長了30天。

這次新的延期措施並不包括利馬，也不含秘魯主要機場和海運碼頭所在的卡要，這兩地的緊急狀態將於2月中旬結束。

在緊急狀態下，軍方可支援警方行動，以恢復公共秩序；移動和集會自由等憲法權利也在緊急狀態期間暫停。

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秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會、以政令治國，被國會彈劾罷黜，去年12月7日被捕，此後秘魯幾乎每天都有街頭抗議，國家陷入政治危機。示威民眾要求解散國會、制定新憲，還要博魯阿爾特下台。

示威活動主要由南部貧困原住民發起，他們認為出身寒微、具原民根源的卡斯蒂約，是他們反抗貧窮、種族主義和不平等道路上的盟友。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120206

#秘魯
#普諾
#博魯阿爾特
博魯阿爾特
為化解街頭示威 秘魯總統促國會提前今年內選舉秘魯反政府抗議延燒 首都等4區進入緊急狀態
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