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加拿大部署長程巡邏機 助海地對抗幫派

2023/2/6 13:24
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（中央社蒙特婁5日綜合外電報導）加拿大政府今天表示，已在海地部署一架長程巡邏機，協助這個加勒比海國家對抗控制大片國土的暴力幫派。

法新社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）與外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在聯合聲明中表示，這架飛機是加拿大皇家空軍（RCAF）的CP-140極光（Aurora）長程巡邏機，具有監視、情蒐、偵察功能。

他們說，這次部署是「阻止海地幫派活動，並表明加拿大對海地人民承諾」行動的一部分。聲明提到，這架飛機將在海地停留「數天」。

聲明補充說：「加拿大正努力解決海地嚴峻的安全局勢，並支援海地國家警察（Haitian National Police）。」

聲明還提到，「隨著暴力在海地持續升級」，加拿大正回應海地要求支援的請求。

根據聲明，加拿大已對「該為現行暴力事件負責的人」展開制裁，「包括助長幫派的海地菁英分子」。

聲明表示，加拿大空軍去年10月和上月「應海地政府要求，將海地購買的裝甲車空運給海地國家警察局局長」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120206

#加拿大
#法新社
#安南德
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