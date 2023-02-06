IMF：窮國已還不出錢 中國將參與債務協商會議

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天說，中國財政部長劉昆和中國人民銀行行長易綱將與其他債權國代表及一些借貸國家代表共同出席2月在印度的會議。

路透社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說：「中國必須改變政策，因為低收入國家付不出錢了。」

她說：「我們努力的方向是把所有債權人聚在一起，包括來自先進經濟體的傳統債權國，和中國、沙烏地阿拉伯、印度等新興債權國，以及私部門，讓大家坐下來和債務國家協商。」

喬治艾娃上月說，第一場會議將在20國集團（G20）財政官員於印度開會之際舉行。

保加利亞籍的喬治艾娃是第一位來自新興市場經濟體的國際貨幣基金總裁。她曾說，對於負債累累的國家而言，為了避免國內社會服務遭到刪減和其他負面影響，債務減免非常重要。

她在節目中說：「中國將以財政部長和中國人民銀行行長層級官員參加（會議）。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120206