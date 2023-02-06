更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

IMF：窮國已還不出錢 中國將參與債務協商會議

2023/2/6 13:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天說，中國財政部長劉昆和中國人民銀行行長易綱將與其他債權國代表及一些借貸國家代表共同出席2月在印度的會議。

路透社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說：「中國必須改變政策，因為低收入國家付不出錢了。」

她說：「我們努力的方向是把所有債權人聚在一起，包括來自先進經濟體的傳統債權國，和中國、沙烏地阿拉伯、印度等新興債權國，以及私部門，讓大家坐下來和債務國家協商。」

喬治艾娃上月說，第一場會議將在20國集團（G20）財政官員於印度開會之際舉行。

保加利亞籍的喬治艾娃是第一位來自新興市場經濟體的國際貨幣基金總裁。她曾說，對於負債累累的國家而言，為了避免國內社會服務遭到刪減和其他負面影響，債務減免非常重要。

她在節目中說：「中國將以財政部長和中國人民銀行行長層級官員參加（會議）。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120206

#喬治艾娃
#中國
#中國人民銀行
喬治艾娃
中國疫情惡化 德政府經濟顧問警告斷鏈風險投資人樂觀看待新的一年 歐股收高
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族