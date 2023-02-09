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疫情緊急狀態將結束 美研議一年打一次追加劑疫苗

2023/2/9 13:58（2/9 15:58 更新）
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美國疫情緊急狀態即將取消，加州政府將不再免費寄送居家檢測試劑盒。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年2月9日
美國疫情緊急狀態即將取消，加州政府將不再免費寄送居家檢測試劑盒。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年2月9日
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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）美國總統拜登即將公布「疫情緊急狀態結束」的相關細節，史丹佛大學醫學院教授王智弘表示，美國尚在討論是否一年打一次COVID-19追加劑疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）於7日晚間的國情咨文中談及政績時表示，儘管病毒仍然存在，但「國家已擺脫疫情的束縛」，並再次宣告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊急狀態即將結束。美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登最快將在9日公布過渡到另一階段的具體措施。

拜登上個月底宣布5月11日將正式結束國家緊急狀態和公衛緊急狀態，不少民眾經過3年的疫情生活後，對回到「正常狀態」會出現的變化充滿疑問。

加州去年已放寬口罩令，不過灣區內還是可見民眾戴著口罩，尤以醫療場所最多，超市和大眾運輸系統也有約1/10的人維持自我防護的習慣。

加州灣區衛生官員近日召開記者會警告「目前疫情尚未結束」，只是今後「因應疫情的方式將有所改變」，強烈建議民眾在室內仍要戴上口罩。

史丹佛大學醫學院教授王智弘告訴中央社，政府緊急狀態結束，民眾感受最明顯的部分會是在「醫療福利層面」，也就是今後篩檢和治療費用民眾必須自掏腰包。例如，政府將不再寄送免費的居家檢測試劑盒，也會逐步取消免費疫苗施打。另外，估計約有1500萬人無法再納入各州管理的政府醫療補助（Medicaid）。

王智弘表示，美國現在正在研議今後是否提撥經費，讓民眾「一年施打一次疫苗追加劑」。由於大部分美國民眾已採居家檢測、不再向政府衛生單位通報確診，緊急狀態結束後官方病例數據也將不再準確。

控管疫情，加州灣區已改採廢水採樣，一次可偵測100多種病毒，並依此研判疫情變化。像是矽谷所在的聖克拉拉郡（Santa Clara County），官員日前就建議民眾今後要參考廢水監測數據來決定出門是否該戴口罩。

走過3年疫情，民眾的防疫意識升高，談到未來的防護措施，長期研究防疫政策並將台灣成功經驗分享給國際的王智弘鼓勵民眾若有機會可施打次世代雙價疫苗，預防不可測的變種病毒。（編輯：周永捷）1120209

史丹佛大學醫學院教授王智弘表示，美國正研議一年打一劑COVID-19追加劑疫苗。（王智弘提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年2月9日
史丹佛大學醫學院教授王智弘表示，美國正研議一年打一劑COVID-19追加劑疫苗。（王智弘提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年2月9日
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