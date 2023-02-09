美國財政部長仍希望訪中 中國商務部：歡迎

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（中央社台北9日電）美中關係因為偵察氣球事件再陷低潮後，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，她仍希望訪問中國。對此，中國商務部新聞發言人束玨婷回應，中方對葉倫希望訪中持歡迎態度。

路透社報導，美國財政部官員原定本月前往中國，為葉倫訪中預做準備，然而這是在華府指控中國以間諜氣球對美國進行情蒐而引發外交爭端前的計畫。美軍4日出動戰機，擊落一顆中國偵察氣球。

葉倫今天對記者說，在經濟問題上加強與中國的溝通非常重要。

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她說：「我仍希望可以訪問中國、與同屬經濟領域的高層官員會面，但我無法向各位提供具體時間等細節。我想這將取決於國務院和國防部。」

據界面新聞報導，中國商務部9日下午舉行例行新聞發布會。束玨婷答覆媒體相關提問時稱，不久前，中國副總理劉鶴與葉倫財長今年1月在瑞士舉行半天會談，「雙方保持正常溝通非常重要」，中方對葉倫財長希望訪中持歡迎態度。（編輯：楊昇儒）1120209