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瑞士信貸通報 2022淨虧損逾2380億元

2023/2/9 19:42
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（中央社日內瓦9日綜合外電報導）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）今天公布了2008年世界金融危機爆發以來的最大筆年度虧損，這家醜聞纏身的瑞士大銀行並預期，2023年的赤字會加重。

法新社報導，瑞士信貸是瑞士第2大銀行，去年10月公布了大幅重整計畫，以期中止問題惡化，如今通報2022年淨虧損73億瑞士法郎（逾2380億新台幣）。

總行設在蘇黎世（Zurich）的瑞士信貸在15年前的全球金融危機期間，虧損超過了80億瑞士法郎。

瑞士信貸的財報指出，在重整支出和退出非核心事業的衝擊下，「預期本集團2023年將申報大筆稅前虧損」。

重整支出估計今年約為16億瑞士法郎，2024年約為10億瑞士法郎。至於上一季股東因素造成的淨虧損達到近14億瑞士法郎，較預期略少。

瑞士信貸去年11月針對重整支出、資本市場活動降低以及客戶大筆提領而發出了獲利預警，當時指出，預估這些問題將形成多達15億瑞士法郎的虧損。

瑞士信貸僅是去年第4季淨資產外流就達到1105億瑞士法郎。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120209

#瑞士信貸銀行
#瑞士
#法新社
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