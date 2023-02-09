馬來西亞首相訪泰國 雙方將打造泰馬邊境為黃金土地

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馬來西亞首相安華（左）應泰國總理帕拉育（右）的邀請訪問泰國，兩人9日發表聯合聲明，將在泰馬邊境打造繁榮且和平的「黃金土地」。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年2月9日

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）馬來西亞首相安華應泰國總理帕拉育的邀請訪問泰國，兩人今天發表聯合聲明，將重啟連結兩國的道路橋梁計畫，加速建立泰馬邊境的特別經濟區，在泰馬邊境打造繁榮且和平的「黃金土地」。

這是安華（Anwar Ibrahim）去年11月上任後首度訪問泰國，他今天下午1時抵達泰國，並進行為期2天的國是訪問。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天傍晚在總理府內會見來訪的安華，兩人會面後舉行聯合記者會並發表聯合聲明。聲明中指出，雙方同意為了兩國人民的福祉將加強彼此的合作關係，特別雙方要在泰馬邊境打造繁榮且和平的「黃金土地」。

泰國南部和馬來西亞接壤的地方由於長年有分離主義分子的動亂，近幾年雖已平靜不少，但仍不時會傳出爆炸或攻擊事件，帕拉育和安華在聯合聲明中表示將重啟泰馬邊境一些目前暫停的道路和橋梁連接計畫。

經濟上兩人也同意加強兩國的貿易和投資合作，目標是在2025年雙邊貿易額達到300億美元，雙方將加速建立泰馬邊境的特別經濟區，以促進長期的投資，兩人特別提到了加強橡膠產業和中小企業的供應鏈。

在人與人的交流上，雙方同意加強教育、科學、科技和創新等領域的合作，帕拉育感謝2022年訪泰的外國旅客人次中最多的就是來自馬來西亞的旅客。（編輯：黃自強）1120209