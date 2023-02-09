數位訂戶增逾百萬 紐約時報2022營收成長11.3%

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（中央社紐約8日綜合外電報導）紐約時報公司（The New York Times Co.）今天表示，紐約時報網站純數位訂戶去年增加超過100萬，抵銷廣告放緩的衝擊，在媒體經營逆境中協助推升全年營收。

「紐約時報」（The New York Times）報導，2022年第4季新增24萬純數位訂戶，全年增加逾100萬訂戶，總訂戶數達到880萬。至於第4季紙本訂戶數則由前一年同期的79萬5000減少為73萬。

計入新訂戶後，紐時付費訂戶總數來到960萬，公司方面的目標是，在2027年底之前，將付費訂戶總數拉抬到1500萬。

紐時報導，2022年經調整過後的營運獲利為3億4790萬美元，較前一年小幅成長，優於公司自身預估。年營收達23億美元，較2021年成長11.3%。

紐時公司申報，2022年第4季營收總額為6億6750萬美元，較前一年同期成長12.3%；訂閱收入占4億1410萬美元，成長17.9%。

紐時執行長勒菲安（Meredith Kopit Levien）發表聲明說：「這是我們純數位訂戶增加次多的一年，僅少於2020年。重要的是，我們每過一季都會發現更多證據顯示，讀者對我們全套新聞和生活資訊的需求強勁。」（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120209