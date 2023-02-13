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俄國瓦格納傭兵陣前脫逃 遭鐵錘爆頭處決

2023/2/13 17:47
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（中央社基輔13日綜合外電報導）社群媒體今天流傳影片顯示，一名俄國傭兵組織瓦格那集團（Wagner）前傭兵因為在烏克蘭陣前脫逃，而遭鐵鎚爆頭處決。

路透社報導，與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Gray Zone）流傳一則未經證實的影片，一名自稱44歲、出生於克里米亞（Crimea）的男子雅古琴科（Dmitry Yakushchenko），出獄後加入瓦格納集團。

他說：「我原本計劃找漏洞想逃跑，如同他們所說般」稱這不是他的戰爭，打算離開。

按「灰色地帶」說法，男子後來在烏克蘭城市第聶伯羅市（Dnipro）被捕獲。

「灰色地帶」說在那之後「他患上了和同僚努津（Yevgenny Nuzhin）一樣的病，這種病會讓人在烏克蘭城市暈倒…然後醒來身處地窖，等著接受最後審判」。努津是瓦格納集團去年11月處決的另一名前傭兵。

在標題為「叛國法庭影像」的影片中，雅古琴科的頭部被用膠帶纏在一旁的磚牆上，一名站在他身後、身穿迷彩服的不知名男子拿著一把鐵鎚。

雅古琴科坐著面對攝影機，唸出他的姓名與出生年月日。

他說：「我當時人在第聶伯羅市的街道上，被人擊中頭部後失去意識，醒來時身處這個房間，被告知我的審判罪名」。

雅古琴科說完這段話後，身後的人便舉起鐵鎚朝他的頭部揮去，畫面在這時轉為一片模糊，只能聽到一聲巨大聲響，雅古琴科隨後倒在地上，男子再次揮舞鐵槌。

影片接著出現字幕，寫道「法庭審理宣告結束」。

路透社無法獨立判斷這段影片的真偽。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120213

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#瓦格納集團
努津
俄國傭兵變節 遭綁架爆頭處決以儆效尤
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