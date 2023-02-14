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T-Mobile美國網路故障 追蹤網站估影響逾8萬人

2023/2/14 18:14
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）根據追蹤網站Downdetector.com，美國各地T-Mobile用戶今天晚間通報網路故障。T-Mobile說，正在迅速解決一些手機服務中斷問題。

路透社報導，T-Mobile這家美國無線網路營運商說，正在努力解決一個問題，這個問題在幾個地區造成語音、訊息和數據服務出現間斷。T-Mobile未說明多少用戶受到影響。

Downdetector.com說，過去24小時，T-Mobile通報故障件數在美東時間晚間10時20分左右達到高峰，超過8萬3000起。截至美東時間午夜，故障通報件數已降至約9000起。

T-Mobile技術長芮伊（Neville Ray）推文表示：「我們的團隊正在迅速解決一個第三方光纖中斷的問題，這個問題已間歇性地影響幾個地區的一些語音、訊息和數據服務。」

Downdetector.com還通報了數千份關於美國其他無線網路營運商威瑞森（Verizon Inc）和AT&T Inc服務中斷的報告。根據Downdetector.com，Verizon一度最高達2000多起未解決事件報告，AT&T則有1200多起。

威瑞森和AT&T未立即回應路透社尋求評論的要求。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120214

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