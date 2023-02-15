挑戰偷車TikTok鬧人命 韓國車加裝防盜功能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

TikTok上近期瘋傳挑戰偷車活動，導致韓國車失竊案劇增。韓國現代汽車（圖）和KIA汽車被迫推出防盜功能，讓超過800萬車輛進行更新。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）最近TikTok上瘋傳挑戰偷車活動，導致韓國車失竊案劇增，甚至鬧出人命。美國保險公司已拒絕接受車主投保。韓國現代汽車和KIA汽車被迫推出防盜功能，讓超過800萬車輛進行更新。

美國國家公路交通管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）今天宣布，韓國現代汽車和KIA汽車為因應短影音分享平台TikTok上瘋傳的偷車活動，推出新的防盜功能，超過800萬輛屬於「高風險」的車輛，包括380萬輛現代汽車和450萬輛KIA汽車可免費升級。

最近TikTok上的挑戰活動「#起亞男孩」（#Kia Boys）瞄準這兩家韓系車商2020年到2021年的車款，不僅失竊案件激增、還鬧出人命。

NHTSA指出，這個活動已導致14起車禍，造成8人死亡。

全美颳起的偷竊韓系汽車風潮持續延燒。美國財經媒體CNBC日前報導，伊利諾州庫克郡（Cook County）警長達特（Tom Dart）曾表示轄區內的竊盜案增加了800%；佛羅里達州聖彼得堡（St. Petersburg）去年7月到9月傳出的竊車案件，超過1/3和TikTok挑戰活動有關。

美國網路媒體Axios報導，西雅圖市檢察官戴維森（Ann Davison）指出竊車問題嚴重，2022年7月的遭竊車輛年比飆升620%，上個月已向地方法院提出訴訟，指控現代和起亞汽車製造商「未能配備防盜科技」。

美國兩大保險公司State Farm和Progressive近日也宣布，因為失竊率過高，不再接受現代汽車和KIA汽車部分車款的新客戶投保車險。

起亞男孩偷車賊利用車輛的缺陷，僅用一條USB線就能開走汽車。一名威斯康辛州密爾瓦基的影片創作者葛希斯基（Tom Gerszewski）還製作一部「起亞男孩紀錄片」（Kia Boys Documentary）追蹤偷車事件，影片在他YouTube頻道上的觀看次數累計逾590萬。

根據NHTSA今天在網站上公布的新聞稿，在830萬輛現代和KIA汽車安裝軟體之後，警報聲響時間會從30秒延長至1分鐘，開車時也必須將鑰匙插入點火開關才能啟動。兩家車商將分階段更新不同車款的防盜功能。（編輯：韋樞）1120215