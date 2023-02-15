泰國春季旅展 觀光局參加拚疫後遊客來台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）力拚COVID-19疫情後觀光，台灣觀光局和台灣觀光協會率團參加即將登場泰國春季旅展，並舉辦業者對業者推廣會，希望藉此吸引更多泰國旅客造訪台灣。

泰國春季旅展2月16日至19日登場，台灣觀光局設置台灣館，並號召地方政府、公協會、旅行社，飯店及主題樂園組成台灣觀光代表團，由觀光局副局長林信任和台灣觀光協會會長葉菊蘭率領33個單位共76人參加旅展。

觀光局指出，台灣館現場結合台灣觀光代言人喔熊組長及具代表性的珍珠奶茶、台北101夜景、阿里山小火車、四季特色花卉等元素，帶來時下最流行的台灣印象。

觀光局在現場安排一系列表演及體驗活動，例如彩繪造型指甲，以客家花布製作小燈籠及實用飲料提袋，同時準備小提燈讓民眾沉浸在熱鬧節慶氛圍，並邀請多次得獎「凡徒表演藝術」團隊，藉由舞蹈呈現台灣高山、米其林美食、文化節慶等熱鬧與豐富文化氛圍。

觀光局於18日和19日也邀請June Dujdarin及Uncle Deng & Auntie Kai兩組泰國網紅舉辦旅遊講座，與民眾分享他們疫後造訪台灣的旅遊經驗。

觀光局20日在曼谷的飯店辦理業者對業者的台灣觀光推廣會，邀請超過百餘名泰國業者參加，透過產品說明會及旅遊交易會，促成台泰雙方業者更緊密合作關係。

台泰觀光交流密切，2019年雙邊互訪達125萬人次，泰國訪台為41萬3926人次，是亞洲地區訪台成長最快的市場。2021年因為疫情關係降到7570人次，2022年疫情趨緩後逐漸上升到7萬4434人次。觀光局希望藉著這次泰國春季旅展，吸引更多泰國遊客造訪台灣。（編輯：陳惠珍）1120215