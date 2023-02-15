日本1月迎150萬外國客 韓國台灣分居一二

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府觀光局（JNTO）今天公布今年1月訪日外國旅客數推估149萬7300人，其中韓國以逾56萬人居各國之冠、台灣則以近26萬人次之。

日本讀賣新聞報導，今年1月訪日外國旅客數較前一個月成長9.2%，更是2022年1月人數的近84倍之多；若跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年1月相比，則恢復到55.7%。

亞洲地區除了中國外，可以看到來自各國的訪日旅客持續增加。

從國家或地區來看，今年1月訪日旅客以韓國的56萬5200人居冠，占整體約37.7%之多；台灣以25萬9300人次之、香港以15萬1900人排名第3、美國以8萬8100人排第4名、泰國以6萬3400人居第5位。

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跟2019年1月相比，台灣今年1月訪日旅客數已恢復到約66.9%水準；香港更是已恢復到98.4%；韓國恢復到72.5%。受到各國陸續恢復往返日本各地直航航班等影響，讓訪日旅客數持續呈現復甦。

另外，COVID-19疫情前在訪日旅客數居冠的中國，因為官方持續對赴日採取限制措施，加上日本方面也對中國旅客強化入境管控，造成今年1月來自中國的訪日旅客只有3萬1200人，僅約2019年1月的4.1%。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120215