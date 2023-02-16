巴西聯邦醫委會主席 不滿機場強制戴口罩

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西聯邦醫學委員會（CFM）主席蓋洛批評國家衛生監督局規定在機場限制區域和飛機內強制配戴口罩的措施，表示這項措施不能強加給不認同這種意識形態或行為的人。

蓋洛（José Hiran Gallo）13日致函國家衛生監督局（ANVISA）局長托瑞斯（Antônio Barra Torres），列舉一些顯示戴口罩預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病傳播）無效的研究和刊物。

托瑞斯指出，沒有科學證據表明在社區中戴口罩對COVID-19的傳播甚至減少疾病有任何影響，且戴口罩對健康和環境造成危害，對於最需要的人（例如衛生專業人員）來說，該產品的稀缺性以及處理口罩產生的環境問題。

托瑞斯還指出，自2022年中以來，世界許多地方已解除防疫限制，結束因應COVID-19疫情而宣布的公共衛生和國家緊急狀態；永遠不能將戴口罩用作美德的標誌或衡量社會歸屬，也不能強加給不認同這種意識形態或行為的人。

自COVID-19在全球引起健康危機以來，醫生和科學家一再強調戴口罩遏制疾病傳播，以及接種疫苗降低染病風險的重要性。

世界衛生組織（WHO）建議戴口罩作為抑制病毒傳播的策略，專家也重申戴口罩不會阻礙呼吸或存在健康風險。

國家衛生監督局昨天聲明指出，其決定乃基於最佳科學證據，並與衛生部、世界衛生組織和泛美衛生組織（PAHO）等機構保持一致。

聲明還指出，仍然存在病毒傳播，且有可能出現值得關注的變異株。在航空運輸中，有不同群體的人在封閉環境近距離接觸，包括最脆弱的人群，如孕婦、老人、兒童、接受健康治療和免疫衰弱的人，正確使用口罩是保護個人和集體的行為。

隨著巴西各地開始嘉年華狂歡節慶（Carnaval），國家衛生監督局建議民眾更應戴口罩，避免感染和傳播COVID-19病毒。

托瑞斯今天表示，過去3年COVID-19已在巴西奪走逾7萬人的生命，幾千萬人染病，更有許多人留下後遺症；戴口罩尤其可以保護免疫系統脆弱的兒童、孕婦和老年人。

托瑞斯還指出，在經歷這麼長時間的苦痛和死亡之後，慶祝生命、喜悅和解封的嘉年華反而會對最脆弱人群帶來健康風險，根本說不過去。

根據巴西律法，在機場限制區域和飛機內規範使用口罩屬國家衛生監督局權責；街道、公共建築和私人建築則由行政部門決定。1120216