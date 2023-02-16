韓國檢方控最大在野黨黨魁貪瀆 籲請法院聲押

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（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國檢方今天向法院聲請羈押最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。李在明被控與數起開發案及收賄有關罪行，遭到檢方調查。他在去年3月總統大選才以些微差距敗給現任總統尹錫悅。

路透社報導，根據韓國檢方說法，李在明在擔任城南市長期間涉嫌瀆職，造成城南市開發公社4895億韓元（約新台幣115億元）損失。城南市位於首都首爾南邊，李在明於2010至2018年間擔任市長。

李在明還被控以市長身分兼任城南足球隊（城南FC）主席時，以提供違法行政好處向4家業者要求贊助球隊，合計金額達133億韓元，檢方認定為受賄。

李在明否認所有犯罪指控。他說：「我所做的是以城南市市長身分賦予的職權，循應有法律程序來發展地方。我沒有做出任何一件違法行為，沒有拿任何一毛髒錢。」

首爾法院若要批准檢方聲押，需取得韓國國會同意取消李在明享有的羈押豁免權。而共同民主黨目前在共有300席的國會握有169席。

共同民主黨譴責韓國檢方行動，稱這是「前所未有的粗暴行為，目的為了擊潰在野黨能力、消滅總統的政敵」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120216