台籍男機師北海道滑雪遇險 自行報警獲救

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（中央社東京19日綜合外電報導）日媒報導，日本北海道2月18日相繼傳出兩起山區遇險事件，所幸最後都順利獲救。其中一起是55歲台灣籍男機師獨自滑雪摔倒，疑似右腳骨折，自行報警獲救後正在醫院接受治療。

日本北海道放送（HBC）報導，2月18日中午過後，55歲台灣籍男機師在北海道大雪山系旭岳滑雪場的雪道外滑雪時摔倒，自行通報110向警方求助。

由於當時天候惡劣，直升機無法飛到事發地上空，只能由警方的山岳救援隊前往滑雪場附近展開搜救，並在當天下午3時30分左右順利救助。獲救的台灣男性疑似右腳骨折，正在醫院接受治療。

另一起事件發生在日高山脈野塚岳，獨自登山的50多歲日本男性上班族，2月18日中午過後報警表示自己身體不適無法行動，尋求警方協助。

消防單位雖然出動直升機趕赴現場並確認男性位置，但因為天候惡劣無法從空中救援，警方的山岳救援隊今天凌晨發現並順利救助。這名男性被發現時未受傷，在山岳救援隊的陪同照料下山。

警方表示，在冬天的山岳遇險可能危及性命，呼籲民眾在入山前不光是要備妥裝備，也必須做好確認身體狀況及掌握危險場所等事前準備工作。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120219