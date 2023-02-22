美第一夫人將訪非洲 聚焦旱災、女性及青年賦權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國高層政府官員今天說，第一夫人吉兒本週將訪問納米比亞及肯亞。白宮正尋求與非洲發展經濟夥伴關係，與中國在非洲的投資，以及俄烏戰爭造成糧食短缺形成對比。

法新社報導，71歲的吉兒．拜登（Jill Biden）是繼夫婿、美國總統拜登上任後第一位訪問非洲地區的白宮高層人員。身為社區大學教授的她此行重點將放在非洲之角的飢餓問題，以及女性與青年賦權議題。

這趟非洲行旨在以去年12月於華府召開的美非領袖峰會為根基，拜登當時聚焦於糧食和全球暖化問題，以及在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，為下個全球公衛危機所做的準備工作。

一名官員說：「世界正面臨種種重大挑戰，包括氣候變遷帶來的壓力、揮之不去的疫情影響，以及俄羅斯入侵烏克蘭對糧食安全以及我們共同價值造成的後果。」

「我們相信非洲政府和人民將會，且須參與這些重要討論。沒有非洲參與和領導，我們無法成功。」

吉兒明天將在納米比亞展開為期5天的訪問，期間將會見納米比亞與肯亞第一夫人。

在肯亞，吉兒將籲請人們關注非洲之角數十年來最嚴重的乾旱，這場旱災導致2000多萬人嚴重缺糧。

官員指出，吉兒這項調查事實的任務將研究氣候變遷，以及俄羅斯入侵烏克蘭期間糧食出口受阻一事，是如何惡化這場旱災危機。

撒哈拉沙漠以南非洲是全球人口最年輕、成長最迅速的區域，將近7成人口年齡都在30歲以下。專家預測，到了2050年，全球1/4人口將會是非洲人。

中國過去10年在投資非洲大陸引人注目的基礎設施計畫方面已超越美國，這些計畫往往是透過舉債方式籌措資金，本世紀初以來，貸款總額已超過1200億美元。

美國抨擊中國在非洲採取「債務陷阱」手段，中方予以否認，反過來指控美方把非洲大陸變成地緣政治的戰場。不過官員表示，吉兒此行料將不會聚焦美中競爭問題。

一名官員說：「此行目的是要重申美國政府在非洲的投資，不只是投資他們的政府，還投資他們的人民。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120222